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Сергей Цивилев принял участие в пленарном заседании форума ветеранов СВО

В Музее Победы в Москве проходит первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение». Его организатором выступил Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества — создавать для этого все условия», — подчеркнул Владимир Путин в обращении к участникам форума, которое зачитал начальник управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Губернатор Кузбасса отметил, что вместе с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» работу по поддержке ветеранов СВО и семей погибших участников спецоперации удалось вывести на такой уровень, когда ни один их запрос не остается без внимания.

Один из участников форума — кузбассовец Алексей Савин, ветеран боевых действий. С 2022 года он занимается организацией взаимодействия вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции ребят как между собой, так и с органами власти Кузбасса, участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи. Алексей Савин отмечен двумя медалями «За отвагу», медалью «За боевые отличия» и другими наградами.

Участники форума обсудили вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с фондом «Защитники Отечества»: это переобучение и трудоустройство ветеранов СВО, их вовлечение в систему патриотического воспитания. Были представлены региональные практики работы с ветеранами спецоперации. На форуме рассказали, как принять участие в проектах общественных организаций или инициировать собственные, как своим примером укреплять патриотические чувства, сохранять память о погибших участниках спецоперации, помогать ветеранам СВО возвращаться к мирной жизни. Также на форуме презентовали Ассоциацию ветеранов специальной военной операции.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
23/07/2023
Общество
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