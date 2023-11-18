Сергей Цивилев призвал ускорить развитие транспортной инфраструктуры Сибири

В рамках выставки «Россия» на ВДНХ прошло совместное заседание Совета при полномочном представителе Президента в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Это было юбилейное, 100-е заседание Совета МАСС. Основным вопросом повестки стало создание и развитие новых международных экономических транспортных коридоров.

«Расширение логистического потенциала Сибири — важнейший фактор экономического развития федерального округа. Президент России Владимир Владимирович Путин поддерживает эту позицию. В списке поручений, которые он утвердил по итогам Восточного экономического форума, есть начало реализации третьего этапа строительства Восточного полигона железных дорог до конца 2023 года. Также важно развитие инфраструктуры БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали. Мы должны приложить все усилия для продолжения реализации этих проектов», — заявил губернатор Кузбасса, председатель Совета МАСС Сергей Цивилев.

Он напомнил, что для Кузбасса возможность доставки продукции потребителям становится главным фактором, сдерживающим взрывное развитие экономики региона. Так, Кузбасс до сих пор не может добиться гарантированных объемов отгрузки угля на Восток от РЖД на 2024 год.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса