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Сертификация подконтрольного товара из товара другого наименования

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в мае текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  выявлено нарушение допущенное уполномоченным лицом ООО "Астронотус" при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) на рыбную продукцию.

Так, при оформлении  производственного сертификата внесены сведения,  о том, что  сырьем для изготовления продукции: корюшка х/к,  мойва х/к и лещ вяленый является сельдь тихоокеанская  неразделанная, жирная, мороженая глазированная и  горбуша тихоокеанская дальневосточная мороженая глазированная.    

Данная продукция была выпущена в оборот и направлена в ООО "Универсамы Бегемаг"  для реализации «в пищу людям».

 

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции. 

 

Юридическому лицу ООО "Астронотус"  направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного  законодательства. Уполномоченное лицо предприятия заблокировано в системе ВЕТИС «Паспорт».

 

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2023
Общество
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