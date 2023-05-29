Сертификация подконтрольного товара из товара другого наименования

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в мае текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение допущенное уполномоченным лицом ООО "Астронотус" при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) на рыбную продукцию.

Так, при оформлении производственного сертификата внесены сведения, о том, что сырьем для изготовления продукции: корюшка х/к, мойва х/к и лещ вяленый является сельдь тихоокеанская неразделанная, жирная, мороженая глазированная и горбуша тихоокеанская дальневосточная мороженая глазированная.

Данная продукция была выпущена в оборот и направлена в ООО "Универсамы Бегемаг" для реализации «в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции.

Юридическому лицу ООО "Астронотус" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Уполномоченное лицо предприятия заблокировано в системе ВЕТИС «Паспорт».

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.