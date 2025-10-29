Шахматный турнир в честь Героя России Станислава Амелина из кемеровского ОМОН прошел в областном центре

В Кемерове на базе школы №34 состоялся традиционный шахматный турнир, посвящённый памяти выпускника школы, Героя России Станислава Александровича Амелина. В мероприятии приняли участие более 90 учащихся из разных образовательных учреждений города.

Торжественное открытие турнира началось с выноса Государственного флага Российской Федерации и исполнения Гимна России. Почётными гостями стали мама Героя России Нэлла Борисова, заместитель главы города по социальным вопросам Олег Коваленко, помощник депутата городского совета народных депутатов Андрей Игоревич Литвиненко, председатель Кемеровского городского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО» Игорь Полянский, а также представители ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудники Росгвардии приняли участие в церемонии открытия и пообщались с учащимися, рассказав о службе, традициях подразделения и важности патриотического воспитания молодёжи. Особое внимание было уделено памяти Станислава Амелина - выпускника школы, Героя России, отдавшего жизнь за Родину.

Юные шахматисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, спортивный дух и взаимное уважение. Для участников турнира школьный музей подготовил мастер-классы по изготовлению оберегов и написанию писем солдатам.

В июле 1996 года на территории Чеченской Республики группа Станислава Амелина на бронетранспортере попала в засаду. Транспорт подорвался на мине, а группа была подвергнута обстрелу из автоматического оружия и гранатометов. В результате внезапного нападения боевиков сержант милиции Амелин, проявив мужество, героизм и отвагу, под шквальным огнем противника помог эвакуироваться раненым из бронетранспортера. Получив ранение, не оставил поле боя, уничтожил огневую точку противника и, вызвав огонь на себя, ценой собственной жизни прикрыл отход товарищей. За проявленные мужество и отвагу сержанту милиции Станиславу Александровичу Амелину присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

Фото: Росгвардия