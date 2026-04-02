Школьникам Кузбасса организовали интересные и полезные каникулы

Чтобы за время весенних каникул школьники региона могли не только отдохнуть от учебы, но и использовать это время для развития, по поручению губернатора Кузбасса для них подготовили разноплановые мероприятия и проекты. Ребята получили возможность больше узнать о малой родине, развить в себе полезные навыки, открыть новые таланты и интересы.  

В Центре опережающей профессиональной подготовки Кузбасса стартовала профориентационная смена «Моя первая профессия». Во время каникул ее площадки используются для обучения старшеклассников востребованным на рынке труда региона компетенциям. Школьники узнают о создании видеоконтента, проведении химических анализов, основах сетевой безопасности.  

В Прокопьевске старшеклассники школы №3 побывали на экскурсии «История коренного народа. Телеуты» в музее под открытым небом «Чолкой» (село Беково). Ребята познакомились с культурой и традициями телеутского народа, узнали об их быте и истории.   Ученики прокопьевской школы №10 приняли участие в практическом мастер-классе по саунд-дизайну. Школьники учились воспринимать и интерпретировать разнообразные звуки, также им рассказали об инструментах и приемах звукорежиссеров.  

Воспитанники детского дома «Огонек» Прокопьевска побывали в пожарно-спасательном отряде. Пожарные показали служебное снаряжение и технику и рассказали о тонкостях опасной профессии. За время каникул ребята также побывали на кулинарном квест-шоу Cook&Run: под руководством шеф-повара приготовили пирожное «Картошка», ароматные блины, аппетитную пиццу и освежающие смузи.  

Старшеклассники междуреченской гимназии №24 приняли участие в областном интеллектуальном форуме «Время быть первыми!». Ребята показали отличные результаты в робототехнических соревнованиях, проявили свои знания и смекалку в квизе «Обо всем», провели время в батутном зале и слепили свои изделия из глины.

В школе №23 Междуреченска прошла спортивная эстафета для учеников начальных классов и их родителей. Все участники прошли полосу препятствий и проявили навыки работы в команде.  

В трех школах Киселевска для обучающихся 5-9 классов устроили интенсив инженерно-технической и естественно-научной направленности «Код интеллекта». Ребята участвовали в мастер-классах по химии, физике, математике, программированию и робототехнике. Старшеклассники встретились со студентами КемГУ, узнали у них преимущества обучения в вузе. Также они учились управлению квадрокоптерами и приняли участие в викторинах.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
Киселевск
Междуреченск
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
02/04/2026
