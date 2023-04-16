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Школьникам Кузбасса рассказали об опасности весеннего льда

Весна – самое опасное время года для прогулок по замерзшим водоемам. О необходимости соблюдать правила безопасности детям и подросткам напоминают сотрудники следственного управления Следственного комитета России  Кемеровской области – Кузбассу.

Так, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Березовский Александр Роо совместно с сотрудником МЧС посетили среднюю общеобразовательную школу № 1.

Сотрудник МЧС рассказал учащимся 6 – 7 классов, что весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов, такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить. Также он рассказал детям, как правильно оказывать помощь провалившемуся под лед, и как себя вести, если сам провалился. Помимо этого, дети были предупреждены о недопустимости проведения игр на обрывистом берегу и катания на льдинах водоемов во время ледохода, так как это может закончиться печальными последствиями, поскольку льдины часто под весом человека разрушаются, переворачиваются, сталкиваются между собой, а также уносятся течением и ветром от берега.

Следователь обратил внимание учащихся на то, с какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений.

В ходе общения школьники узнали актуальную для молодого  поколения информацию о преступлениях, которые совершаются в сфере компьютерной информации и с использованием сети Интернет.

Ребята серьезно и ответственно отнеслись к теме занятия, задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы. В завершение встречи учащиеся поблагодарили гостей за полезную информативную беседу.

Сотрудники следственного управления просят родителей быть максимально ответственными и не пускать детей одних на лёд. Несчастный случай лучше предупредить, чем бороться с последствиями. Тем более,  когда на кону человеческая жизнь.

 

Фото из открытых источников

Образование
Березовский
kuzbassnews.ru
16/04/2023
Образование
Березовский

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