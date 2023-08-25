Школьников и студентов Кузбасса приглашают участвовать в конкурсе «Научная Вселенная»

Всероссийский интеллектуальный проект помогает молодым людям от 14 до 27 лет определиться с научным направлением, продемонстрировать свои знания и отправиться на передовые научно-технологические объекты страны. Включиться в мультиформатный конкурс «Научная вселенная» можно до 27 августа. Для этого необходимо пройти тест.



Конкурс проходит в три этапа — два онлайн-тестирования и подготовка проектной заявки в рамках одного из семи приоритетных направлений развития России: цифровые технологии и искусственный интеллект; персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение; эффективное взаимодействие человека, природы и технологий»; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; противодействие киберугрозам; связанность территории Российской Федерации.



Победитель каждого трека отправится на профильный научно-технологический объект компании-партнера конкурса, среди которых — Российский квантовый центр, QApp, BIOCAD, Артген биотех, Росатом, Ростех, Норникель и Курчатовский институт.



Организатор конкурса — АНО «Большая Культура». Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Фото из открытых источников