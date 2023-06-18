СибГИУ спасает экологию Кузбасса в теории и на практике

Ректор СибГИУ Алексей Юрьев и гендиректор «Распадской» Владимир Мельниченко дали старт инновационному проекту рекультивации – посадили первые саженцы на полигоне.

От угольщиков - полигон, от ученых – технология. Проект по созданию экополигона Распадская угольная компания реализует совместно с учеными Сибирского государственного индустриального университета, Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук, Института почвоведения и агрохимии РАН, а также Московского института стали и сплавов.

Экополигон на разрезе "Распадский" - это 10 участков. Всего 4 гектара территории для рекультивации. На них заранее был сформирован верхний плодородный слой земли и добавлены почвоулучшители, разработанные СибГИУ совместно с университетом МИСИС. 1900 саженцев уже высадили в грунт на 5 участках с разной почвой. Еще 4000 растений будет высажено в августе Ель, кедр, пихта, сосна, береза, осина, липа.

Экологи Распадской угольной компании планируют высадить 13 видов деревьев. Этот экологический эксперимент рассчитан на 5 лет. И призван превратить "лунный ландшафт" разреза в лесополосу. Причем сделать это в 2 раза быстрее, чем при обычной рекультивации. Его цель – выяснить, какие почвы плодороднее, какие растения быстрее растут и лучше поглощают углекислый газ - CO2.

Проводить научные работы на экополигоне будут до 2027 года с ежегодным мониторингом состояния растений.

"В перспективе, например, может быть совместная работа СибГИУ и "Распадской" по созданию карбонового полигона. Программа по снижению углеродного следа", - сказал ректор СибГИУ Алексей Юрьев.

Фото из открытых источников