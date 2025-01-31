Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора разъясняет требования к реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений
Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание аграриев при планировании работ в рамках предстоящей посевной кампании 2025 года на то, что при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений, прежде всего, необходимо руководствоваться статьей 17 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве».
Семена сельскохозяйственных растений при их реализации и транспортировке могут находиться в затаренном или незатаренном состоянии (насыпью) и должны сопровождаться документами, содержащими сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян. Элитные семена (семена элиты), а также семена сельскохозяйственных растений, обработанные химическими или биологическими препаратами, при реализации и транспортировке могут находиться только в затаренном состоянии и иметь ярлыки (этикетки) в соответствии установленными законом формами.
Тара (упаковка), ярлыки (этикетки) протравленных семян сельскохозяйственных растений должны иметь соответствующие надписи и сопроводительные документы, определяющие порядок обращения с такими семенами и содержащие сведения о возможных негативных воздействиях на здоровье человека и окружающую среду.
Запрещено указывать на таре (упаковке), ярлыках (этикетках), в сопроводительных документах не соответствующие действительности сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян.
Лица, осуществляющие реализацию семян сельскохозяйственных растений, обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации в области семеноводства.
Получить консультацию по вопросам в области семеноводства (производства (выращивания), хранения, транспортировки, реализации семян сельскохозяйственных растений), включая оказания услуг в данной области, а также ввоза семян сельскохозяйственных растений в Российскую Федерацию и вывоза семян из Российской Федерации, можно у специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора по следующим телефонам:
- в Новосибирске 8 (383) 304-08-70;
- в Томске 8 (3822) 26-22-24;
- в Кемерово (3842) 36-15-80.
Также можно направить свои вопросы на официальную электронную почту [email protected].