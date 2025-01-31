Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора разъясняет требования к реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание аграриев при планировании работ в рамках предстоящей посевной кампании 2025 года на то, что при реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных растений, прежде всего, необходимо руководствоваться статьей 17 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве».

Семена сельскохозяйственных растений при их реализации и транспортировке могут находиться в затаренном или незатаренном состоянии (насыпью) и должны сопровождаться документами, содержащими сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян. Элитные семена (семена элиты), а также семена сельскохозяйственных растений, обработанные химическими или биологическими препаратами, при реализации и транспортировке могут находиться только в затаренном состоянии и иметь ярлыки (этикетки) в соответствии установленными законом формами.

Тара (упаковка), ярлыки (этикетки) протравленных семян сельскохозяйственных растений должны иметь соответствующие надписи и сопроводительные документы, определяющие порядок обращения с такими семенами и содержащие сведения о возможных негативных воздействиях на здоровье человека и окружающую среду.

Запрещено указывать на таре (упаковке), ярлыках (этикетках), в сопроводительных документах не соответствующие действительности сведения о наименованиях сортов и гибридов растений, происхождении и качестве семян.

Лица, осуществляющие реализацию семян сельскохозяйственных растений, обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации в области семеноводства.