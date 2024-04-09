Сибиряк через суд обязал кузбасских «дорожников» выплатить более 200 тысяч рублей за ущерб его автомобилю

Дорожно–транспортное происшествие, результатом которого явилось судебное разбирательство, произошло в июле 2022 года на 114 километре трассы «Томск-Мариинск» в результате наезда автомобиля «ToyotaCamry» на яму размером 1 м. на 1,5 м. и глубиной около 15 см. В суде было доказано, что дефекты дорожного покрытия в виде просадки возникли в связи с неисполнением компанией «МариинскАвтодор» своих обязанностей по содержанию дороги.

В начале июля 2022 года в ночное время житель Мариинска двигался на автомобиле «Toyota Camry» в сторону Томска. На 114 километре трассы «Томск-Мариинск» в результате наезда на яму произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль получил повреждения. Позже администрация Ижморского муниципального округа подтвердила, что ответственной за содержание и обслуживание участка дороги, на котором произошло ДТП, является компания «МариинскАвтодор». Добровольно дорожно-строительная компания возмещать ущерб отказалась, поэтому мариинец обратился в суд с требованием возмещения ущерба, причинённого его автомобилю.

В судебном заседании компания «МариинскАвтодор» иск не признала. По мнению представителя дорожно-строительной компании, на участке дороги, где произошло ДТП, имелись соответствующие предупреждающие дорожные знаки.

Однако в ходе рассмотрения дела было установлено, что просадка в месте ДТП превышала допустимые повреждения покрытия, а знаки, ограничивающие скорость движения и предупреждающие об опасности на данном участке дороги, отсутствовали.

Не было выявлено судом и признаков грубой неосторожности в действиях водителя автомобиля «Toyota Camry», поскольку яма не была ограждена. Ответчик не предпринял никаких мер для обозначения того, что имеется дефект на данном участке дороги.

«При надлежащем выполнении своих обязанностей АО «МариинскАвтодор» имелась возможность принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на участке, где произошло ДТП», – говорится в решении суда.

В результате суд взыскал с дорожно-строительной компании в пользу мариинца около 220 тысяч рублей.

Примечательно, что в ту ночь примерно через полчаса в эту же яму попал внедорожник «Lexus GX460» под управлением жителя Томска, который ранее также через суд взыскал с компании «МариинскАвтодор» более 700 тысяч рублей в связи с повреждением своего автомобиля.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд