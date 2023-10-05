Следственный изолятор № 3 в Кузбассе до 30 ноября обязан устранить нарушения санитарного законодательства

Ранее прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса было выявлено отсутствие бесконтактных смесителей на умывальных раковинах в двух процедурных кабинетах медсанчасти, находящейся на территории Следственного изолятора № 3. Однако при контрольной проверке, последовавшей после внесения прокуратурой представления в адрес руководства ГУФСИН Кузбасса, в процедурных кабинетах были выявлены установленные «муляжи»: смесители с отсутствием бесконтактного управления и без подключения их к электросети.

В материалах гражданского дела, рассмотренного Мариинским городским судом Кемеровской области, речь идёт об отсутствии бесконтактных смесителей в двух процедурных помещениях филиала Медико-санитарной части № 42 ФСИН России, находящихся на территории «Мариинской тюрьмы» (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу).

Весной 2023 года прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса в СИЗО-3 была проведена проверка уголовно-исполнительного и санитарно-эпидемиологического законодательства в помещениях медсанчасти.

Санитарным законодательством установлено, что процедурные кабинеты в зданиях медицинских организаций оборудуются, в частности, умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением.

В связи с тем, что в нарушение этих требований в двух процедурных кабинетах медсанчасти умывальные раковины не были оборудованы такими смесителями, региональной прокуратурой в адрес руководства ГУФСИН Кузбасса вносилось представление об устранении выявленных нарушений.

Через несколько месяцев заместителем Мариинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена контрольная проверка выявленных нарушений, в результате которой выявлена установка на умывальники «муляжей»: смесителей с отсутствием бесконтактного управления и без подключения их к электросети.

В связи с тем, что меры прокурорского реагирования не привели к устранению выявленных нарушений, прокурор обратился в суд с требованием возложить на следственный изолятор обязанность устранить нарушения в срок до 30 ноября текущего года.

В судебном заседании представителем следственного изолятора исковые требования признаны не были. В возражениях указывалось, что бесконтактные смесители были установлены в учреждении ещё во второй половине июня 2023 года. На момент контрольной проверки один смеситель был в рабочем состоянии, а второй по техническим причинам был неисправен. Но после отъезда проверяющего неисправность была устранена. Поэтому просили отказать прокурору в удовлетворении заявленных требований.

Однако суд в результате рассмотрения дела признал доводы представителя следственного изолятора несостоятельными, поскольку они были опровергнуты справкой о результатах контрольной проверки.

В итоге суд обязал ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу в срок до 30 ноября 2023 года организовать проведение мероприятий по оборудованию двух процедурных кабинетов медсанчасти смесителями с бесконтактным управлением.

На днях решение суда вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников