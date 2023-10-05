Следственный изолятор № 3 в Кузбассе до 30 ноября обязан устранить нарушения санитарного законодательства
Ранее прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса было выявлено отсутствие бесконтактных смесителей на умывальных раковинах в двух процедурных кабинетах медсанчасти, находящейся на территории Следственного изолятора № 3. Однако при контрольной проверке, последовавшей после внесения прокуратурой представления в адрес руководства ГУФСИН Кузбасса, в процедурных кабинетах были выявлены установленные «муляжи»: смесители с отсутствием бесконтактного управления и без подключения их к электросети.
В материалах гражданского дела, рассмотренного Мариинским городским судом Кемеровской области, речь идёт об отсутствии бесконтактных смесителей в двух процедурных помещениях филиала Медико-санитарной части № 42 ФСИН России, находящихся на территории «Мариинской тюрьмы» (ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу).
Весной 2023 года прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса в СИЗО-3 была проведена проверка уголовно-исполнительного и санитарно-эпидемиологического законодательства в помещениях медсанчасти.
Санитарным законодательством установлено, что процедурные кабинеты в зданиях медицинских организаций оборудуются, в частности, умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением.
В связи с тем, что в нарушение этих требований в двух процедурных кабинетах медсанчасти умывальные раковины не были оборудованы такими смесителями, региональной прокуратурой в адрес руководства ГУФСИН Кузбасса вносилось представление об устранении выявленных нарушений.
Через несколько месяцев заместителем Мариинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена контрольная проверка выявленных нарушений, в результате которой выявлена установка на умывальники «муляжей»: смесителей с отсутствием бесконтактного управления и без подключения их к электросети.
В связи с тем, что меры прокурорского реагирования не привели к устранению выявленных нарушений, прокурор обратился в суд с требованием возложить на следственный изолятор обязанность устранить нарушения в срок до 30 ноября текущего года.
В судебном заседании представителем следственного изолятора исковые требования признаны не были. В возражениях указывалось, что бесконтактные смесители были установлены в учреждении ещё во второй половине июня 2023 года. На момент контрольной проверки один смеситель был в рабочем состоянии, а второй по техническим причинам был неисправен. Но после отъезда проверяющего неисправность была устранена. Поэтому просили отказать прокурору в удовлетворении заявленных требований.
Однако суд в результате рассмотрения дела признал доводы представителя следственного изолятора несостоятельными, поскольку они были опровергнуты справкой о результатах контрольной проверки.
В итоге суд обязал ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу в срок до 30 ноября 2023 года организовать проведение мероприятий по оборудованию двух процедурных кабинетов медсанчасти смесителями с бесконтактным управлением.
На днях решение суда вступило в законную силу.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото из открытых источников