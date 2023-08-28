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Слет волонтеров состоялся в Прокопьевском округе

В поселке Школьный собрались более 120 добровольцев. Среди них были и студенты Тяжинского агропромышленного техникума Александр Нижегородов, Екатерина Ермакова и Андрей Ипполитов во главе с руководителем, педагогом дополнительного образования, членом комитета Тяжинского отделения Российского движения детей и молодежи Дарьей Александровной Бабич.
В ходе форума ребята прослушали лекции о работе волонтеров, в том числе в медиасфере. После окончания слета каждый доброволец получил именной сертификат.

Образование
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/08/2023
Образование
Прокопьевск
Тяжин
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