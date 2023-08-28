Слет волонтеров состоялся в Прокопьевском округе

В поселке Школьный собрались более 120 добровольцев. Среди них были и студенты Тяжинского агропромышленного техникума Александр Нижегородов, Екатерина Ермакова и Андрей Ипполитов во главе с руководителем, педагогом дополнительного образования, членом комитета Тяжинского отделения Российского движения детей и молодежи Дарьей Александровной Бабич.

В ходе форума ребята прослушали лекции о работе волонтеров, в том числе в медиасфере. После окончания слета каждый доброволец получил именной сертификат.