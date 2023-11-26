Сначала сдайте анализ, потом принимайте антибиотики!

В сезон простуд и ОРВИ многие предпочитают не ходить на больничный, отлежаться дома и самостоятельно принимают лекарственные препараты. Когда речь заходит про антибиотики, многие их считают волшебной таблеткой, выпил и быстрее выздоровел! Ан-нет!

Во-первых, при появлении симптомов гриппа или ОРВИ, нужно обратиться к врачу. Во-вторых, перед приемом антибиотиков назначается бактериологический анализ на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.

«Это исследование назначается лечащим врачом, у пациента забирается биологический материал и направляется в бактериологическую лабораторию, - рассказывает Татьяна Шулыгина, заведующая бактериологической лабораторией Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова. – Как правило, сроки проведения анализа - 3-4 дня.

В результате определяется вид микроорганизма и его антибиотикочувствительность. Лечение назначается в соответствии с результатами. Очень хотелось бы «достучаться» до читателей, что самостоятельное лечение недопустимо, это привод к развитию антибиотикорезистентности.

Самая серьезная ошибка, которую допускают пациенты – это применение антибиотиков в случаях острой респираторной вирусной инфекции. Нужно помнить, что антибиотики назначаются только при серьезных микробных инфекциях и только по назначению врача.

Следующая распространенная ошибка – самостоятельное удлинение курса приема антибиотиков. Некоторые считают, что если пить антибиотики дольше, то организм станет еще здоровее. Но это далеко не так! Антибиотики можно пить для профилактики инфекционных болезней - и это еще одна грубейшая ошибка. Всегда нужно помнить, что антибиотик не понижает температуру тела и не имеет обезболивающего действия, для этого есть другие препараты. А самое главное - нельзя часто употреблять один и тот же антибиотик. Организм привыкает к его действию и вырабатывается устойчивость или резистентность. Об этих ошибках должен знать каждый и стараться ими не пренебрегать».

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото)