Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Социальный фонд и уполномоченный по правам человека в Кузбассе подписали соглашение о защите прав и интересов граждан

10 апреля 2023 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и формах взаимодействия между уполномоченным по правам человека в Кемеровской области–Кузбассе и региональным Отделением Социального фонда России.

Соглашением определены основные направления взаимодействия в целях соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в области пенсионного и социального обеспечения. Необходимость подписания данного соглашения продиктована созданием единого Социального фонда, который объединил функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

После подписания соглашения состоялась рабочая встреча управляющей Отделением ОСФР по Кемеровской области–Кузбассу Людмилой Бабичук с уполномоченным по правам человека в Кемеровской области–Кузбассе Волошиной Зоей Николаевной. Стороны подвели итоги совместной работы в 2022 году и поблагодарили друг друга за конструктивную деятельность, направленную на соблюдение, защиту прав человека и гражданина, а также определили основные направления взаимодействия на 2023 год.

 

Фото: СФР

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2023
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus