Социальный фонд и уполномоченный по правам человека в Кузбассе подписали соглашение о защите прав и интересов граждан

10 апреля 2023 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и формах взаимодействия между уполномоченным по правам человека в Кемеровской области–Кузбассе и региональным Отделением Социального фонда России.

Соглашением определены основные направления взаимодействия в целях соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в области пенсионного и социального обеспечения. Необходимость подписания данного соглашения продиктована созданием единого Социального фонда, который объединил функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

После подписания соглашения состоялась рабочая встреча управляющей Отделением ОСФР по Кемеровской области–Кузбассу Людмилой Бабичук с уполномоченным по правам человека в Кемеровской области–Кузбассе Волошиной Зоей Николаевной. Стороны подвели итоги совместной работы в 2022 году и поблагодарили друг друга за конструктивную деятельность, направленную на соблюдение, защиту прав человека и гражданина, а также определили основные направления взаимодействия на 2023 год.

Фото: СФР