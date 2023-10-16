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Социальный фонд по Кемеровской области открывает второй в Новокузнецке Центр общения старшего поколения

17 октября на базе Клиентской службы ОСФР в Орджоникидзевском районе города Новокузнецка по адресу ул. Ватутина, 2 пройдет открытие Центра общения старшего поколения.

В мероприятии примут участие управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук, глава администрации Орджоникидзевского района города Новокузнецка Сергей Полев, представители учреждений-партнеров, члены ветеранских организаций, пенсионеры. В программе открытия – выставка вышитых картин, выступления творческих коллективов, анкетирование посетителей.

Это третий такой центр в Кузбассе. Первый Центр общения старшего поколения был открыт в конце 2022 года в Новокузнецке, второй начал свою работу 13 октября этого года в Мариинске.

Цель создания Центров общения старшего поколения, которые открываются по всей стране, – организация дополнительных возможностей для самореализации и досуга пожилых людей. Первый центр, открытый в Новокузнецке, провел 21 мероприятие – праздники, экскурсии, лекции, встречи с писателями и музыкантами, в которых приняли участие больше 500 новокузнечан серебряного возраста.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2023
Общество

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