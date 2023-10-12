Сорные растения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Сорняки наносят большой ущерб: отнимают у культурных растений воду и питательные вещества, тем самым снижая их урожайность. Кроме того, плоды и семена многих сорных растений содержат вещества, ядовитые для человека и животных. В состав зерновой массы входят, кроме зерна основной культуры разнообразные примеси, которые серьезно осложняют хранение, переработку зерна, а также в дальнейшем снижают качество продукции. Есть определенный ряд сорняков, которые содержат в своем составе ядовитые вещества. Сорные семена появляются в зерновой массе уже при уборке и обмолоте зерна, их количество увеличивается при транспортировке и хранении. Многие примеси способствуют порче зерна при хранении, например, семена сорных растений имеют по сравнению с ним более высокую влажность, что может вызвать развитие микроорганизмов и самосогревание. Поэтому необходим контроль за содержанием примесей в зерне. С этой целью, а также для выработки эффективной очистки зерна появилась необходимость классифицировать примеси.

Определение содержания примесей в зерне и в семенах зернобобовых культур, предназначенных для продовольственных, кормовых и технических целей, проводится согласно ГОСТ 30483.97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси».

Значительную часть примесей составляют плоды и семена сорных растений, которые произрастают на полях среди зерновых культур. На территории Кемеровской области чаще всего встречаются сорняки: щирица белая, полынь обыкновенная, овсюг обыкновенный, сурепка обыкновенная, василек синий, пырей ползучий, горец развесистый.

Уже на полях с сорняками ведется борьба. Проводят агротехнические мероприятия, очистку посевного материала от семян сорных растений; уничтожение сорняков в оврагах, канавах, на дорогах; подбор сортов культурных растений, приспособленных к данному району выращивания; внешний и внутренний карантин; применяют химические и биологические способы борьбы. Наличие семян сорных растений в посевном материале, как правило, не допускается.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обращаться в Управление по адресу: 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б;