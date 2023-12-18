В начале декабря 2023 года в аэропорту ВПП Новокузнецк (Спиченково) проведено очередное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «Аэрокузбасс», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области.

Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой провел совещание, где обсуждались следующие вопросы: о выполнении решений предыдущих заседаний Координационных советов; о результатах работы по содержанию эксплуатации имущества пункта пропуска в 2023 году; об утверждении плана работы координационного совета на 2024 год; об итогах работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска; о соблюдении технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; о фактическом состоянии сведений содержащихся в паспорте пункта пропуска, и необходимости внесения в него соответствующих изменений; об анализе инфекционной заболеваемости за 11 месяцев 2023 года в городе Новокузнецке.