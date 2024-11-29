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Состоялся VIII турнир по мини-футболу «Ижморский – территория здоровья»

Соревнования прошли среди юношей 2011 года рождения и младше. Более 50 футболистов из поселков Тяжинский, Ижморский, Яя и города Тайги собрались в спортзале Ижморской детско-юношеской спортивной школы, чтобы выявить сильнейшую команду.
В бескомпромиссной борьбе победу завоевала команда ФК «Тайгинец» (первый состав). На втором месте команда «Рубин» Ижморской ДЮСШ и третье место досталось воспитанникам Тяжинской ДЮСШ.
Лучшим игроком турнира признан Владислав Курагин (МФК «Тайгинец»), лучшим вратарем – Евгений Никифоров (Тяжинская ДЮСШ), лучшим бомбардиром – Арсен Антонов (Ижморская ДЮСШ).

Фото: Ижморская ДЮСШ

Спорт
Ижморский
Тайга
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
29/11/2024
Спорт
Ижморский
Тайга
Тяжин
Яя
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