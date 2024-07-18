Сотрудники кузбасского спецподразделения Росгвардии отработали беспарашютное десантирование

В областном центре сотрудники СОБР «Символ» провели тактико-специальное учение, отработав навыки беспарашютного десантирования с вертолета Ми-8.

Перед началом учения с сотрудниками специального отряда быстрого реагирования были проведены наземные инструктажи по порядку выполнения спусков, мерам безопасности, действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Целью таких тренировок является отработка навыков приземления на ограниченную площадку и беспарашютного десантирования из вертолета в условиях, максимально приближенных к боевым. В процессе занятий бойцы совершенствовали свой профессионализм, а также закрепили навыки взаимодействия с летчиками авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

«Регулярная отработка данных упражнений имеет важное значение в системе профессиональной подготовки сотрудников спецподразделений Росгвардии, которые должны быть готовы к выполнению поставленных задач в любых условиях оперативной обстановки и при любой погоде», - отметил заместитель командира отряда быстрого реагирования «Символ» подполковник Евгений К.

Спецназ отработал способы использования спусковых устройств и канатов для десантирования с различных высот, а также приемы страховки и самостраховки при спуске на землю. Росгвардейцами также отработана эвакуация с земли беспосадочным способом, при котором несколько бойцов закрепляются на одном канате и поднимаются в воздух. Такой способ используется для наиболее быстрой эвакуации или в случаях непригодной для посадки вертолета территории.

Фото: Росгвардия