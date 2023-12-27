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Сотрудники кузбасской Росгвардии поздравили малышей с наступающим Новым годом

В Кемерове в рамках новогодней всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии посетили дом ребенка для детей, оставшихся без попечения родителей.

Росгвардейцы собрали для ребятишек в возрасте от двух до четырех лет долгожданные новогодние подарки, среди которых: коляски и кроватки для кукол, конструкторы, детские кухни, развивающие игры. В рамках праздничного утренника начальник Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии полковник Василий Жмур познакомился с подопечными и принял участие в новогоднем хороводе. После завершения развлекательной программы стражи правопорядка вручили детям подарки и поздравили их с наступающим Новым годом.

«Каждый ребенок должен ощущать заботу и любовь. Мы от всей души желаем, чтобы в новом году эти дети были счастливы рядом с семьями. А мы постарались подарить детям немного новогоднего чуда», - рассказал начальник Кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии полковник Василий Жмур.

По мнению педагогов учреждения, ребята с радостью встретили гостей, которые оказали дому ребенка посильную помощь и выступили в качестве почетных гостей на празднике.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/12/2023
Общество
Кемерово

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