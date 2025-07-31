Сотрудники ОМОН «Оберег» и ГУФСИН провели диалог о службе, памяти и патриотическом воспитании

В Кемерове офицер ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу принял участие в круглом столе с сотрудниками ГУФСИН. Встреча прошла в рамках военно-патриотической работы и была посвящена вопросам службы в правоохранительных органах, патриотического воспитания и служения Отечеству.

К диалогу также присоединились представители ветеранских организаций –«Боевое братство» и общественная организация «Союз Морских Пехотинцев Кузбасса СВОИ». Участники обсудили актуальные темы, в числе которых – поддержка семей погибших военнослужащих и сохранение памяти о подвигах героев, проявивших мужество и преданность долгу.

Офицер Росгвардии поделился личным опытом службы, рассказал о моральных ориентирах, которыми руководствуются сотрудники спецподразделений, и ответил на вопросы коллег из ГУФСИН. Участники обсудили сложности профессии, особенности взаимодействия силовых структур и важность воспитания уважительного отношения к закону, государству и профессиональной присяге.

В завершение мероприятия был показан документальный фильм киностудии Росгвардии «На линии огня», посвящённый подвигам бойцов, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции.

Подобные встречи способствуют профессиональному и нравственному единству сотрудников силовых ведомств, укрепляют преемственность поколений и формируют устойчивые ориентиры служения на благо страны.

Фото: Росгвардия