Сотрудники ОМОН «Оберег» провели урок мужества для старшеклассников

В Кемерове сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по случаю Дня образования отрядов мобильных особого назначения Росгвардии встретились с учащимися 11-х классов школы № 85 и провели урок мужества.

В ходе беседы росгвардейцы рассказали школьникам о быте спецназа, взаимовыручке сослуживцев и сложных ситуациях, с которыми сотрудникам приходилось сталкиваться при выполнении служебно-боевых задач. Старшеклассники смогли узнать больше о профессии защитника Родины и о ценностях, которыми руководствуются бойцы при выполнении служебного долга.

Особый интерес у ребят вызвала практическая часть занятия. Сотрудники спецподразделения продемонстрировали различные виды беспилотных летательных аппаратов, подробно рассказав об их тактико-технических характеристиках, назначении и использовании как в условиях боевой обстановки, так и в мирной жизни.

Кроме того, росгвардейцы проинформировали школьников о возможности получения профильного образования в вузах войск национальной гвардии, где готовят будущих офицеров и специалистов различных направлений. Подчеркнули, что обучение в таких учебных заведениях открывает широкие перспективы для профессиональной реализации и дальнейшей службы в рядах Росгвардии.

Фото: Росгвардия