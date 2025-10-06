Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Сотрудники ОМОН «Оберег» провели урок мужества для старшеклассников

В Кемерове сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по случаю Дня образования отрядов мобильных особого назначения Росгвардии встретились с учащимися 11-х классов школы № 85 и провели урок мужества.

В ходе беседы росгвардейцы рассказали школьникам о быте спецназа, взаимовыручке сослуживцев и сложных ситуациях, с которыми сотрудникам приходилось сталкиваться при выполнении служебно-боевых задач. Старшеклассники смогли узнать больше о профессии защитника Родины и о ценностях, которыми руководствуются бойцы при выполнении служебного долга.

Особый интерес у ребят вызвала практическая часть занятия. Сотрудники спецподразделения продемонстрировали различные виды беспилотных летательных аппаратов, подробно рассказав об их тактико-технических характеристиках, назначении и использовании как в условиях боевой обстановки, так и в мирной жизни.

Кроме того, росгвардейцы проинформировали школьников о возможности получения профильного образования в вузах войск национальной гвардии, где готовят будущих офицеров и специалистов различных направлений. Подчеркнули, что обучение в таких учебных заведениях открывает широкие перспективы для профессиональной реализации и дальнейшей службы в рядах Росгвардии.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/10/2025
Образование
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus