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Сотрудники ОМОН уничтожили найденную гранату в Новокузнецке

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу уничтожили боевую гранату на боевом взводе, брошенную дебоширом во дворе многоквартирного дома.

В вечернее время дежурному территориального управления Росгвардии поступила оперативная информация, что во дворе по улице Орджоникидзе в снегу лежит предположительно боевая граната. На место были направлены взрывотехники ОМОН «Рубеж».

На адресе саперы Росгвардии предварительно установили, что предметом является боевая граната Ф-1, находящаяся на боевом взводе. Росгвардейцы приняли решение обезвредить боеприпас на месте. Используя средства локализации поражающего действия взрыва, омоновцы уничтожили боеприпас накладным зарядом, не допустив ущерба имуществу.

 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/12/2023
Происшествия
Новокузнецк

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