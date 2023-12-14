Сотрудники ОМОН уничтожили найденную гранату в Новокузнецке

В Новокузнецке сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу уничтожили боевую гранату на боевом взводе, брошенную дебоширом во дворе многоквартирного дома.

В вечернее время дежурному территориального управления Росгвардии поступила оперативная информация, что во дворе по улице Орджоникидзе в снегу лежит предположительно боевая граната. На место были направлены взрывотехники ОМОН «Рубеж».

На адресе саперы Росгвардии предварительно установили, что предметом является боевая граната Ф-1, находящаяся на боевом взводе. Росгвардейцы приняли решение обезвредить боеприпас на месте. Используя средства локализации поражающего действия взрыва, омоновцы уничтожили боеприпас накладным зарядом, не допустив ущерба имуществу.

Фото: Росгвардия