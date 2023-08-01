Сотрудники ОМОН уничтожили снаряд, найденный кемеровчанами во дворе жилого дома

В Кемеровской области взрывотехники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу обезвредили снаряд, найденный местными жителями.

В дежурную часть территориального управления Росгвардии поступило сообщение, что в Кировском районе города Кемерово около многоквартирного дома обнаружен подозрительный предмет, схожий со снарядом. Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Оберег» обнаружили на указанном адресе артиллерийский снаряд со следами коррозии.

С соблюдением необходимых мер предосторожности росгвардейцы эвакуировали боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия