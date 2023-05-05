Сотрудники ОСФР по Кемеровской области - Кузбассу поздравили ветеранов с наступающим Днем Победы

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы, управляющий ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук поздравила ветеранов.

Руководитель ОСФР Кузбасса от всей души поблагодарила их за подвиги, совершенные в страшные годы войны, стойкость и мужество, а также пожелала им крепкого здоровья и благополучия. Встречи прошли в теплой обстановке, фронтовики с удовольствием общались с гостями, делились воспоминаниями, читали стихи о войне. От лица всего Отделения СФР им были вручены цветы, подарки и поздравительные открытки.

«С каждым годом дорогих ветеранов становится все меньше, и наш долг — особенно бережно и внимательно относиться к ним, оказывать всестороннюю помощь и поддержку. Такие мероприятия — лишь малая дань нашей благодарности и признательности», — подытожила Людмила Бабичук.

Кемеровчанин Пётр Александрович Шпанич в этом году отметил 100-летний юбилей. В феврале 1943 года в районе станции Верховье Орловской области в ожесточенном бою его взвод уничтожил до 35 немецких захватчиков. В ноябре 1943 года после тяжелого ранения он был отправлен в запас в распоряжение военкомата по месту жительства (в село Улановка). В декабре 1943 года назначен военруком в Яйскую среднюю школу, затем по личной просьбе переведен в Улановскую среднюю школу преподавателем военного дела.

Открытый и добрый человек с тонким чувством юмора, а также отличной памятью, Петр Александрович со всеми находит общий язык. Кроме того, кемеровчанин с удовольствием читает наизусть любимые стихи и даже танцует с ветеранами на Вальсе Победы, организованном Советом ветеранов на одной из набережных Кемерово.

Имя Марии Федоровны Логачёвой давно известно в Кемерово. Когда началась Великая Отечественная война ей было всего 7 лет. Тем не менее, она хорошо помнит те страшные события. Вместе с мамой девочка ходила в госпиталь помогать медсестрам. Было трудно, но они ждали, когда война закончится, и отец вернется, и все переменится к лучшему… Закончилась война, страна ликовала. Радость была общая, а горе — личное. Отец домой не вернулся, поэтому впереди ее семью ждали трудные годы. Марии Фёдоровне пришлось пройти непростой путь, наполненный заботами, тревогами, бессонными ночами и сложными решениями самых разных проблем. 35 лет ее трудовой деятельности отдано Кузбассу. Многочисленные грамоты, орден Знак Почета, Почетная медаль Советского фонда Мира, медаль «Ветеран труда», медаль «За достойное воспитание детей», звание «Отличник народного просвещения» - таково общественное признание работы М.Ф. Логачевой.

ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу планирует провести серию мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая.

Фото: ОСФР