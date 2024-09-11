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Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время серии игр Молодежной хоккейной лиги в Новокузнецке

В Новокузнецке завершилась серия игр регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, в рамках которой местная команда «Кузнецкие медведи» встретилась с ХК «Чайка». Безопасность на мероприятии обеспечивали сотрудники вневедомственной охраны и бойцы ОМОН «Рубеж» Росгвардии.

Перед началом матчей специалисты инженерно-технических групп ОМОН «Рубеж» провели тщательное обследование ледовой «Арены кузнецких металлургов» и прилегающей территории. Патрулирование улиц вблизи арены осуществляли экипажи групп задержания вневедомственной охраны.

Благодаря четким и слаженным действиям правоохранительных органов нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/09/2024
Спорт
Новокузнецк
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