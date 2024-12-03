Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на хоккейном матче в Кузбассе

В минувшие выходные в кемеровском ЛДК региональные подразделения Росгвардии обеспечили безопасность очередного матча Чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и хабаровским «СКА-Нефтяник».

К охране правопорядка, во взаимодействии с органами внутренних дел, были привлечены сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Оберег» Росгвардии. Стражи порядка обеспечивали безопасность участников команд и зрителей на трибунах, а также провели профилактические мероприятия на прилегающей территории ледового дворца.

Хоккейный матч завершился без происшествий. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1.

Фото: Росгвардия