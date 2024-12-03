Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на хоккейном матче в Кузбассе

В минувшие выходные в кемеровском ЛДК региональные подразделения Росгвардии обеспечили безопасность очередного матча Чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и хабаровским «СКА-Нефтяник».

К охране правопорядка, во взаимодействии с органами внутренних дел, были привлечены сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Оберег» Росгвардии. Стражи порядка обеспечивали безопасность участников команд и зрителей на трибунах, а также провели профилактические мероприятия на прилегающей территории ледового дворца.

Хоккейный матч завершился без происшествий. Хозяева одержали уверенную победу со счётом 5:1.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
03/12/2024
Спорт
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus