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Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок на масштабном фестивале в Кузбассе

 В Кемерове проходит фестиваль «Русское лето. За Россию», в рамках которого сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с правоохранителями обеспечивают безопасность российский артистов и зрителей.

Помимо обеспечения общественного порядка на концерте росгвардейцы контролируют, чтобы без происшествий прошли и различные спортивные мероприятия. Во взаимодействии с органами внутренних дел стражи правопорядка осуществляют осмотр прилегающей территории и обеспечивают контроль пропускного режима.

 До этого фестиваль уже прошел в Пскове, Красноярске, Анадыре, а после Кемерова он пройдет в ряде других городов России.

 

Фото: Росгвардия

Культура
Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/08/2023
Культура
Общество
Кемерово

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