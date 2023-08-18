Сотрудники Росгвардии обеспечивают правопорядок на масштабном фестивале в Кузбассе

В Кемерове проходит фестиваль «Русское лето. За Россию», в рамках которого сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с правоохранителями обеспечивают безопасность российский артистов и зрителей.

Помимо обеспечения общественного порядка на концерте росгвардейцы контролируют, чтобы без происшествий прошли и различные спортивные мероприятия. Во взаимодействии с органами внутренних дел стражи правопорядка осуществляют осмотр прилегающей территории и обеспечивают контроль пропускного режима.

До этого фестиваль уже прошел в Пскове, Красноярске, Анадыре, а после Кемерова он пройдет в ряде других городов России.

Фото: Росгвардия