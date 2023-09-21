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Сотрудники Росгвардии помогли горожанке в изгнании незваного гостя из ее жилья

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который проник в чужое жилище и устроил трапезу.

 Утром росгвардейцы прибыли к частному дому на улице Чернышевского по сигналу 20-летней горожанки, которая обнаружила в своем жилище постороннего. Стражи правопорядка задержали 42-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, заявительница пришла домой и обнаружила поврежденную входную дверь со следами проникновения. В самом жилище горожанка застала распивающего чай неизвестного. На требование покинуть жилье мужчина ответил отказом и стал угрожать девушке расправой. Новокузнечанка обратилась за помощью к правоохранителям, которые передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников. 

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/09/2023
Происшествия
Новокузнецк

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