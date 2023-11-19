Сотрудники Росгвардии рассказали кемеровчанам о вакансиях и льготах на ярмарке труда

В Кемерове прошла очередная ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители вневедомственной охраны Росгвардии. Местные жители узнали о текущих предложениях на рынке труда, включая предложения от Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, а также возможности трудоустройства в новых субъектах Российской Федерации.

Специалисты кадров кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии предоставили жителям информацию о службе, существующих льготах и гарантиях. Также на ярмарке предложили вакансии для прохождения службы в Главном Управлении Росгвардии по Донецкой Народной Республике в подразделениях: ОМОН, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Соискателям в новых регионах предоставляется денежное довольствие в повышенном размере до 190 000 рублей, а также ряд льгот, включая бесплатное медицинское обслуживание, служебное жилье или компенсацию за поднаем жилья. Период службы на территории Донецкой Народной Республики засчитывается в льготном исчислении (3 дня за 1 день службы), и предоставляются льготы «Ветерана боевых действий».

Среди дополнительных преимуществ - льготные путевки в санаторно-курортные учреждения Росгвардии, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка, а также право поступления детей сотрудников в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Более подробную информацию о доступных вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии и новых субъектах Российской Федерации можно найти на официальном сайте территориального органа в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия