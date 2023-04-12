Сотрудники РУСАЛА могут получить до ста тысяч рублей на воплощение волонтёрского проекта

Компании РУСАЛ и ЭН+ запустили корпоративный конкурс социальных проектов «Вдохновляй и действуй»: лучшие волонтёрские идеи сотрудников компаний получат грант на реализацию.

Конкурс направлен на развитие корпоративного волонтёрства и является частью системной объединённой волонтёрской программы двух компаний.

На конкурс принимаются:

– проекты по организации волонтёрской деятельности в социальных учреждениях и некоммерческих организациях;

– проекты по внедрению современных средовых решений на территориях предприятий;

– проекты, направленные на формирование и развитие экологической культуры и вовлечение местных сообществ в сохранение природных ресурсов и биоразнообразия.

Компания РУСАЛ готова стать партнером в реализации инициатив своих сотрудников, направленных на заботу о людях и окружающем мире, в том числе в вопросе развития корпоративной среды и сплочённости трудовых коллективов.

Заявки принимаются до 28 апреля на портале grants.fcsp.ru. Заявки пройдут техническую экспертизу и экспертную оценку, победителей объявят не ранее 5 июня. Конкурс проводится в рамках реализации программы по развитию общегородского и корпоративного волонтёрства «Помогать просто», организатор конкурса – Центр социальных программ.

«В компании активно развивается сообщество корпоративных волонтёров. В этом году, запуская конкурс, мы хотим привлечь активных волонтёров в решение социальных проблем в территориях. Мы уверены, что их идеи смогут дать толчок в решении проблем, выявленных на основании нашего нового аналитического инструмента - Индекса устойчивого развития городов ответственности РУСАЛа», - отметила руководитель программы «Помогать просто» Анастасия Ковенькина.

Фото: Центр социальных программ