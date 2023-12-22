Сотрудники РУСАЛа поддерживают социальные инициативы компании

Каждые три года РУСАЛ проводит опрос среди сотрудников всех предприятий компании, чтобы оценить, насколько значимыми оказались выполненные за этот период социально ориентированные проекты и инициативы.

В их числе - строительство в городах ответственности компании жилья, медицинских центров, объектов спортивной инфраструктуры, а также проекты, которые осуществляются для сотрудников. Результаты опроса помогают руководству компании внести корректировки в свой инвестиционный план на следующие три года, а также в стратегию социального развития компании в целом.

В 2023 году социальную политику компании высоко оценили 94% сотрудников РУСАЛа. Такой результат достигнут за счет увеличения числа социальных программ и расширения направлений их реализации.

Самыми ценными инициативами своей компании русаловцы считают:

Корпоративные жилищные, образовательные, молодежные и кадровые программы;

Строительство социальных, спортивных и культурных объектов;

В одном только 2023 году РУСАЛ выделил почти 3 млрд. рублей на устойчивое развитие территорий ответственности: материально-техническое оснащение, модернизацию, строительство, реконструкцию, развитие и содержание объектов в сфере образования и науки, здравоохранения и культуры.

Растет и качество медицинского обслуживания алюминщиков, в том числе, благодаря целевой программе привлечения в города ответственности компании новых медицинских работников. Кстати, новокузнецкая инфекционная больница №8 построена тоже при финансовом участии РУСАЛа. Сегодня это современный медицинский комплекс, который состоит из 12 зданий площадью 27,8 тыс. кв.м., оснащён современным оборудованием и лабораторией широкого спектра исследований. В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек с возможным увеличением коечного фонда до 319. Количество сотрудников составляет порядка 340, из которых 70 - врачи. РУСАЛ выделил 100 млн. рублей на строительство больницы, а потом еще 30 – на благоустройство прилагающей к ней территории.

Свыше половины сотрудников (56%) удовлетворены экологическими инициативами компании, а каждый пятый из опрошенных считает, что другим компаниям стоит равняться на РУСАЛ. Инвестиции в экологическую модернизацию действующих производств с каждым годом увеличиваются и до 2027 года составят 385 млрд рублей. Компания уже обновила половину производственных мощностей на четырех сибирских заводах – в Красноярске, Братске, на Иркутском заводе и в Новокузнецке, где более 50% электролизеров заменили на новые, самые современные.

Например, на НкАЗе построены три современные газоочистки сухого типа разработки собственного Инженерно-технологического центра. Возводится четвёртая, всего же новых газоочисток будет 6. Таким образом, каждый корпус электролизного производства будет оснащён многоступенчатой системой, сочетающий имеющийся «мокрый» способ очистки и высокоэффективный «сухой». Такая модернизация позволит предприятию сократить валовые выбросы в атмосферу на 20%. Начиная с 2018 года РУСАЛ направил на экологическую программу свыше 4,5 млрд. рублей, при этом общая стоимость выполняемых мероприятий на НкАЗе составит 6,5 млрд.руб.

Каждый второй сотрудник считает, что компания меняется к лучшему, и каждый третий, что сохраняет стабильность. Высокую оценку также получила деятельность рабочих советов (78%) и этических уполномоченных (65%). Собственное будущее с компанией связывают 77% работников РУСАЛа. 71% - хотят работать в ней и дальше, и намерены привести сюда своих детей.

Итоги опроса демонстрируют качественный прогресс в признании роли РУСАЛа в создании здоровой и комфортной социальной среды и верности определенных еще его основателем Олегом Дерипаской приоритетов даже на фоне ухудшающейся экономической ситуации.

«РУСАЛ системно развивает социальную среду городов ответственности и поддерживает трудовые коллективы. Комплексные социальные и экономические программы – сегодня важный фактор удержания людей в сибирских городах. Только в нашем городе при финансовой поддержке РУСАЛа было реализовано более 100 проектов развития социальной инфраструктуры», - отметил заместитель генерального директора по оперативному управлению, управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

Об исследовании

Анонимный опрос был проведен в 3 квартале 2023 г. В опросе приняли участие 22 тыс. сотрудников (37%). Опрос проходил на платформе Анкетолог и представлял собой анкету с как с закрытыми (в том числе формате multiple choice), так и с открытыми вопросами, которые позволяют поделиться развернутой обратной связью.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа