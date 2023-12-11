Сотрудники спецподразделений кузбасской Росгвардии почтили память погибших товарищей

В областном центре в горнотехническом техникуме в честь Дня Героев Отечества прошел памятный митинг, посвященный выпускникам - Героям России из кемеровского СОБР и ОМОН. Почетными гостями стали сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и юнгвардейцы.

В ходе митинга перед гостями выступил заместитель командира ОМОН «Оберег» подполковник Андрей К. Офицер поблагодарил присутствующих за сохранение памяти о героях Росгвардии – капитана Алексея Отческих и сержанта Станислава Амелина.

«Пусть их имена навеки останутся не только высеченными на граните, но и в наших сердцах, а их бессмертный подвиг передается из поколения в поколение», - обратился к присутствующим офицер Росгвардии.

Собравшиеся вспомнили о бессмертном подвиге российских воинов, погибших в боевых действиях. Сотрудники Росгвардии, представители техникума и юнгвардейцы почтили павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальным доскам.

Сотрудник кемеровского ОМОН сержант Станислав Амелин в 1996 году отправился в служебную командировку на территорию Чеченской Республики. В июле группа сержанта Амелина на бронетранспортере попала в засаду. БТР подорвался на мине, а группа была подвергнута обстрелу из автоматического оружия и гранатометов. Сержант Амелин, проявив мужество, героизм и отвагу под шквальным огнем противника помог эвакуироваться раненым из бронетранспортера. Получив ранение, не оставил поле боя, уничтожил огневую точку противника, ценой собственной жизни прикрыл отход товарищей.

Сотрудник кемеровского СОБР капитан Алексей Отческих с июня 1993 года находился на службе в органах внутренних дел. Алексей трижды бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. Неоднократно он выручал сослуживцев в спецоперациях. За участие в первой чеченской войне Отческих награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II-й степени и Орденом Мужества.

В третьей командировке в 2000 году боец СОБР под Аргуном вместе с боевыми товарищами угодил в засаду боевиков. Алексей Отческих получил тяжёлое ранение, но продолжал вести огонь, обеспечивая действия товарищей. Бой продолжался не один час. Алексей, истекая кровью, сумел по рации сообщить о нападении. Спустя время, когда боевиков удалось рассеять подошедшими силами СОБРа, кузбассовца обнаружили у борта изрешечённой машины с подготовленной к броску гранатой.

Фото: Росгвардия