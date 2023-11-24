Сотрудников Новокузнецкого алюминиевого завода ждет очередное повышение доходов

Начиная с ноября этого года, РУСАЛ вводит для рабочих своих предприятий дополнительную квартальную премию, которая рассчитывается как сумма заработной платы за 3 месяца, умноженная на коэффициент повышения – 7-10%.

Первая премия сотрудникам 46 предприятий и организаций, входящих в состав РУСАЛа, будет выплачена уже в декабре 2023 года. Далее ее перечисление будет происходить каждые три месяца. Кроме того, для сотрудников алюминиевой компании увеличат дотации на питание, на путевки для работников и их детей, а также социальные выплаты, например, на первоклассников. Этот важный социальный пакет решений РУСАЛ принял несмотря на беспрецедентное экономическое давление на алюминиевую отрасль России.

- Помню, шесть лет назад на одной из встреч с рабочими основатель компании Олег Дерипаска говорил, что важность человеческого капитала лежит в основе РУСАЛа. Особое отношении компании к людям и наоборот помогает и городам, и компании развиваться. Для нас – сотрудников, особенно важно, что даже в самые тяжелые времена РУСАЛ сохраняет ставку на реализацию социальных программ», - рассказывает председатель Рабочего совета Новокузнецкого алюминиевого завода Сергей Трофимов.

Предыдущий раз РУСАЛ поднимал заработные платы на своих российских предприятиях в марте 2022 года - на 10%. В 2021 году повышение происходило дважды: в феврале до 20% и в сентябре – ещё на 10%. Однако с весны 2022 года компания переживает сложные времена - из-за беспрецедентного давления недружественных стран, неблагоприятной мировой конъюнктуры и растущих налогов. Австралия запретила, а Ирландия ограничила поставки ключевого сырья для алюминиевого производства - глинозема, Украина национализировала один из ключевых активов РУСАЛа - Николаевский глинозёмный комбинат. Рынок США стал практически не доступен для продукции компании из-за ввода рекордных пошлин на поставки алюминия и производных из него. Более того, из-за замедления и стагнации во многих западных экономиках мировые цены на алюминий упали до многолетних минимумов.

- Даже в непростые для РУСАЛа времена он действует достойно. Компания не только сохраняет инвестиции в развитие нашей городской среды – напомню, в Новокузнецке по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве им создано или благоустроено свыше 200 объектов социальной инфраструктуры. Компания и при своем основателе Олеге Дерипаске, и сейчас продолжает думать о рабочих коллективах и заботиться о них, - отметил Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа