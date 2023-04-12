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Совет молодежи «Южного Кузбасса» наметил планы работы

В управлении «Южного Кузбасса» состоялось собрание Совета молодежи компании. Активисты провели анализ деятельности Совета в 2022-м, обсудили планы на 2023-й и выслушали пожелания от руководителей компании.

В прошлом году молодые специалисты «Южного Кузбасса» принимали участие в российских, областных, городских и корпоративных событиях: уборке и озеленении городских и промышленных площадок, очистке речных берегов, экологическом велоквесте, форуме работающей молодежи Кузбасса, научно-практических конференциях, программах профориентационной направленности для школьников и студентов, а также в спортивных, развлекательных и интеллектуальных мероприятиях.

На текущий год у Совета молодежи намечен широкий список мероприятий, часть которых уже стартовала. На городском конкурсе «Молодая семья» компанию представит семья, глава которой трудится в «Южном Кузбассе». К решению инженерных кейсов готовится команда «Южане» – постоянный участник, призер и победитель Лиги молодых специалистов Международного чемпионата Case-In. Также угольщики планируют продолжить тесное сотрудничество с советом работающей молодёжи Кузбасса.

Особое внимание на собрании уделили вопросу вовлечения молодых работников в корпоративную культуру компании, их активному участию в производственных процессах и социально-экономической жизни, продвижению внутренних общественных инициатив.

«Молодежь всегда была и остается ценнейшей частью коллектива «Южного Кузбасса». Нам нужны новые силы, свежие взгляды. Участие в делах Совета молодежи для молодого специалиста – не просто шанс интересно и с пользой провести время. Это отличный старт карьеры в большой компании и эффективный способ заявить о себе как о человеке, способном брать на себя ответственность и покорять любые высоты», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
12/04/2023
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