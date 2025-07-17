Советы Россельхознадзора по защите урожая для владельцев садов и огородов

Для владельцев садов и огородов в самом разгаре сельскохозяйственный сезон, в течение которого вопросы защиты будущего урожая от болезней, сорняков и вредителей сохраняют приоритетное значение. Ассортимент средств защиты растений, предлагаемых в магазинах, в интернете и на маркетплейсах, достаточно широк. Для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции используются пестициды —химические или биологические препараты. Также пестициды могут применяться для регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев (дефолианты) и подсушивания растений (десиканты).

Так, среди некоторых видов пестицидов есть следующие:

Гербициды — уничтожают сорняки;

Фунгициды — применяются в борьбе с грибковыми болезнями растений;

Инсектициды — уничтожают вредных насекомых;

Акарициды — специализированные средства для борьбы с клещами;

Регуляторы роста — органические вещества природного или синтетического происхождения, которые способны не только стимулировать рост, развитие растений, но и тормозить эти процессы.

Важно знать, как грамотно применять средства защиты растений и не навредить будущему урожаю и окружающей среде. Для этого необходимо руководствоваться актуальной редакцией «Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», размещенного на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по ссылке. Безопасность этих препаратов обеспечивается научными исследованиями и практическими испытаниями. Документ постоянно обновляется и содержит регламенты применения средств защиты растений, имеющих государственную регистрацию, а также, на какой культуре разрешено применение того или иного препарата, против каких вредителей, сорняков или болезней растений, в какой дозировке, срок ожидания (время от последней обработки до уборки урожая).

Применение пестицидов, не имеющих государственную регистрацию и не внесенных в Государственный каталог, ЗАПРЕЩЕНО Федеральным законом от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Данные препараты могут быть опасны для людей, урожая, и окружающей среды.

Также необходимо знать, что в личном подсобном хозяйстве могут применяться средства защиты растений только 3 и 4 классов опасности, в Государственном каталоге они помечены специальным буквенным символом — (Л).

Прежде чем определиться с приобретением пестицида помните, что универсальных препаратов, способных уничтожить всех вредителей или сорняков, или болезней растений, не существует. Поэтому, прежде всего надо определиться, против какого объекта планируется обработка. Кроме того, необходимо помнить о такой особенности вредителей, как привыкание к определенному препарату, что снижает его эффективность. Особенно быстро приспосабливаются к препаратам вредители, которые за сезон дают несколько поколений, например, клещи, тли. Чтобы этого не случилось, следует менять препараты, а реализуемый в современных условиях ассортимент позволяет это делать.

В отношении биологических препаратов пока не обнаружено привыкание вредителей. Еще одним их преимуществом является тот факт, что возможны обработки с менее длительным сроком ожидания. Современные биопрепараты просты и удобны в применении, помогают садоводам и огородникам получать экологически чистую, безопасную продукцию и без вреда для окружающей среды, могут являться не только лечебными, но и профилактическими средствами.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора настоятельно рекомендуют руководствоваться вышеуказанным Каталогом, внимательно изучать этикетку, где должна размещаться вся информация о пестициде и приобретать препараты в специализированных магазинах. Все эти простые правила помогут вырастить безопасный и достойный урожай.

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