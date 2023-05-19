Советы Россельхознадзора при выборе саженцев садовых культур

Затяжная Кузбасская весна дает время садоводам для посадки новых или обновления старых, поврежденных болезнями и вредителями плодовых деревьев и кустарников на своих участках, так как приобретение новых саженцев являются необходимой составляющей для развития сада. Однако покупка качественных саженцев может быть сложным процессом. Специалисты Управления Россельхознадзора в этой статье предлагают рассмотреть несколько советов, которые помогут выбрать лучшие саженцы:

- во первых необходимо определить нужные виды растений, затем выбрать сорт. Приобретаемый саженец должен быть районирован (рекомендован для выращивания в Сибири) и сорт его внесен в Государственный реестр. Проверить это легко, набрав название в электронном Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (ФГБУ «Госсорткомиссия») по адресу: https://reestr.gossortrf.ru.

- во вторых непосредственно при приобретении обратите внимание на почки и корни. Все почки растения и корни, должны не иметь признаков повреждений болезнями или вредителями. В случае покупки саженца с открытой корневой системой лучше, чтобы корни были покрыты высохшей глиной.

- в третьих оцените возраст - cаженцы должны быть достаточно молодыми, желательно одно или двухлетние. Существует биологический закон: чем растение старше, тем его приживаемость ниже. Поэтому лучше всего приживаются однолетние саженцы. Они быстро привыкают к новым условиям и почти не болеют, а значит, раньше дадут первый урожай. Да и сформировать деревце вы сможете сами, по всем правилам садоводства.

- и в четвертых проверьте отзывы о сорте и продавце. Опыт других садоводов – ценнейший! Покупайте саженцы только в специализированных магазинах и у надежных продавцов с хорошей репутацией. Это поможет избежать покупки некачественных саженцев.

При выборе саженцев не стоит экономить и полагаться на рекламу. Если вы не нашли название своего сорта в Государственном реестре, то скорее всего такой сорт не районирован в Российской Федерации и его выращивание не будет продуктивным и успешным в наших климатических условиях. Следуя этим простым советам, вы обеспечите лучший старт для своего сада и высокие урожаи плодовых культур.

Для консультацией по работе с Государственным реестром можно обращаться к специалистам Управления Россельхознадзора можно по телефону в г.Кемерово (3842)36-15- 80 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.