Советы садоводам для защиты плодовых деревьев предстоящей зимой

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминают садоводам, чтобы сохранить и приумножить плодородие почвы, уничтожить вредителей и болезни, нужно подготовить сад и огород к зимнему периоду.

С сентября начинается сбор урожая с осенних и зимних сортов деревьев. Не оставляйте на деревьях ссохшиеся, больные и искривленные плоды – это источники заболеваний! Также соберите падалицу плодовых деревьев и кустарников (плоды и ягоды на земле). После того, как снимите все плоды, падалицу закопайте глубоко в землю, либо сожгите. Внимательно осмотрите растения и оцените их состояние, не исключено, что их придется подлечить, поскольку деревья и кустарники должны зимовать здоровыми.

Обработку сада нужно проводить после того, как с деревьев и кустарников облетит листва. Начать нужно с уборки опавшей листвы, полусгнивших плодов, веток и сорняков возле стволов деревьев, потому что в них часто зимуют вредители и возбудители болезней. Этот растительный мусор рекомендуется сжигать.

Обязателен сбор листьев с возбудителями болезней (парша, монилиоз) и вредителями. Два слипшихся листа – это боярышница, которая весной будет питаться листочками, а потом почками. Поврежденные листья в паутине – пяденица. Необходимо обследовать кору на яйцекладки на толстых ветвях в виде серого щитка розанной листовертки и найденные счищать ножом. Если на тонких веточках есть невзрачные щитки яблонной моли, кольцом на веточке – яйцекладки шелкопряда, или черные яйца тли, или оранжевые – медяницы, то надо срезать такие веточки. Счистить со ствола металлической щеткой на ткань зимующих вредителей: в трещинах коконы плодожорки, под щитами – щитовки, под отмершей корой – короеды.

Обработку садовых деревьев лучше проводить при небольших плюсовых температурах (не ниже + 5 °C) в сухую погоду и желательно до начала устойчивых заморозков. Обрезку следует проводить ежегодно: после сильного плодоношения – слабее, после слабого – сильнее, острым инструментом, чтобы не травмировать дерево. Обрезка улучшает условия воздушного и светового питания дерева. Места среза необходимо замазать садовым варом. Срезанные больные ветки, собранные плоды и листья, счищенную кору лучше всего сжигать, чтобы не оставлять источников инфекции. Обрезкой также удаляют больные, покрытые камедью, перекрещивающиеся ветви, растущие внутрь кроны и налегающие друг на друга. Снижают крону до 1,5 метров, однолетний прирост удаляют на треть. В хорошо проветриваемой кроне меньше вредителей и болезней.