Советы специалистов Россельхознадзора помогают «продлить огородную жизнь редиса»

Специалисты Россельхознадзора утверждают, что, приложив совсем немного усилий, можно и в Сибири собирать на протяжении всего лета урожай редиса - культуры короткого светового дня, предпочитающей прохладную погоду и обилие воды. Так, чтобы непрерывно выращивать редис, рекомендуется при выборе сорта обратить внимание на несколько важных показателей.

В первую очередь, сорт обязательно должен быть районирован под сибирские условия выращивания, ведь теплолюбивый сорт не выдержит характерных температурных колебаний.

Еще следует обратить внимание на такой показатель, как «непрерывное выращивание». Если на упаковке не написано, что сорт подходит для непрерывного выращивания, то велика вероятность, что корнеплод вместо завязывания, выпустит цветочную стрелку и тогда урожай будет потерян. На данный момент на прилавках специализированных магазинов большое разнообразие гибридов редиса, которые устойчивы к образованию цветочных стрелок.

Подводя итог, отметим, что правильный подбор нескольких сортов или гибридов с непрерывным сроком выращивания позволит собрать богатый урожай редиса с ранней весны до наступления осени.

Основополагающая рекомендация специалистов Россельхознадзора - это использование сортов и гибридов, включенных в государственный реестр. С ним можно ознакомиться на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» и получить информацию как при поиске по культурам, так и по сортам. Данный информационный ресурс содержит полное описание интересующего вас сорта со всеми характеристиками о регионе и условиях выращивания, назначении, сроке созревания и других. При этом, чем неприхотливее будет выбран сорт или гибрид, тем больше вероятность получить богатый урожай редиса в условиях Сибири.

Для получения дополнительных консультаций в области семеноводства Вы можете направить свои вопросы по электронной почте [email protected] или обратившись в отдел государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кемеровской области - Кузбассе по тел. 8 (3842) 36-15-80.