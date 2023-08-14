Спартакиада по национальным видам спорта состоялась в Тяжинском округе

Любители спорта собрались в селе Новопокровка. Здесь прошла спартакиада по национальным видам спорта, посвященная празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. В соревнованиях приняли участие 10 команд территориальных отделов администрации округа.

Участников и гостей спартакиады поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Спортсмены померялись силами в метании дубины, перетягивании палки, буксировке трактора, национальной татарской борьбе на поясах «Кореш». Также приняли участие в турнирах по волейболу и русскому хоккею, сыграли в нарды и бильярд. В рамках проведения спартакиады работала площадка по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Все желающие могли посетить передвижную музейную экспозицию на колесах «Прикосновение к подвигу», посвященную Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову.

По итогам соревнований на первое место вышла команда Тяжинского территориального отдела. Второе место заняли спортсмены из Итатского теротдела. Третье место досталось команде Ступишинского территориального отдела.

Победители и участники спартакиады по национальным видам спорта награждены Почетными грамотами администрации Тяжинского муниципального округа и памятными подарками. В 2024 году спартакиада пройдет в поселке Листвянка.