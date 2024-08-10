Спартакиада по национальным видам спорта состоялась в Тяжинском округе

В поселке Листвянка померились силами команды девяти территориальных отделов администрации муниципалитета, предпринимательского сообщества и автотранспортного предприятия. Участники соревновались в волейболе, мини-футболе, метании дубины, перетягивании палки и каната, длинных нардах, национальной татарской борьбе на поясах (кореш). Кроме того у всех желающих была возможность выполнить нормативы ВФСК «ГТО».

Команды, участвовавшие в спартакиаде посвященной Всероссийскому Дню физкультурника, получили памятные подарки – спортивный инвентарь. Организаторы вручили награды победителям соревнований по различным видам спорта. В общекомандном зачете переходящий кубок завоевала команда Тяжинского территориального отдела. На второе место вышла команда Итатского теротдела. Спортсменам, представлявшим Преображенский территориальный отдел, досталось третье место.

На торжественном закрытии спортивного праздника было объявлено, что в августе 2025 года спартакиада по национальным видам спорта пройдёт в деревне Акимо-Анненка.