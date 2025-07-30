Специалист Россельхознадзора провел для кузбасского хозяйства профвизит по земельному законодательству

24 июля 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит по месту осуществления деятельности Крестьянского хозяйства «Бекон», выращивающего зерновые и зернобобовые культуры на территории Промышленновского района Кемеровской области — Кузбасса.

Хозяйствующему субъекту были разъяснены требования действующего законодательства в сфере земельного надзора, даны консультации об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности либо принадлежащим объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также видах, содержании и интенсивности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Также специалист проинформировал о внесении изменений в отраслевые законодательные акты Российской Федерации.

Кроме того, сельхозтоваропроизводитель получил подробные разъяснения в области земельного законодательства Российской Федерации в области охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения, в частности ч. 2, 4, 5 ст.13, абз. 2, 4, 7, 8 ст.42 Земельного кодекса РФ, ст. 8 ФЗ от 16.07.1998 г. №101 «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», ст. 6 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Специалисты Россельхознадзора напоминают аграриям, что проведение профилактических мероприятий с использованием видео-конференц-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор», доступное для скачивания по ссылке и упрощающее взаимодействие между контролируемым лицом и инспектором надзорного ведомства.