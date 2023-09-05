Специалисты Отделения СФР по Кузбассу встретятся с сотрудниками Междуреченского водоканала в рамках проекта «Финансовая грамотность в трудовых коллективах»

11 сентября специалисты Отделения СФР по Кузбассу проведут встречу с сотрудниками Междуреченского водоканала в рамках проекта «Финансовая грамотность в трудовых коллективах».

В мероприятии примут участие начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы № 6 Наталья Якунина и руководитель группы контроля осуществления страховых выплат № 6 Галина Шумова. Они расскажут сотрудникам предприятия о том, как формируется пенсия, какие факторы влияют на ее размер, какие виды пенсий существуют, из чего складывается страховая пенсия по старости и что делать, чтобы защитить свои пенсионные права.

В течение двух месяцев в разных муниципалитетах пройдут 10 встреч с участием экспертов от регионального Отделения Социального фонда России врамках проектов «Финансовая гостиная», «Финансовый десант», «Финансовая грамотность в трудовых коллективах», реализуемых Центром финансовой грамотности Кузбасса. Цель — повышение финансовой грамотности и финансовой культуры россиян.

Напомним, что ранее Отделение Социального фонда России уже не раз принимало участие в подобных проектах. Специалисты ОСФР также встречались со старшеклассниками и студентами, мамами в декрете, предпринимателями, селянами, работниками бюджетной сферы и волонтерами серебряного возраста.

Фото: ОСФР