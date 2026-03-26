Специалисты Россельхознадзора дают советы по весеннему уходу за кустами малины

Малина – одна из любимых ягод сибиряков. Чтобы малина давала хорошие урожаи, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора советуют начать тщательный уход за кустами весной как можно раньше с учётом погодных условий.

Так, в комплекс обязательных ежегодных процедур входят горячий душ, обрезка, уход за почвой, подвязка, подкормка, полив, защита от вредителей и болезней.

Воду нагревают и примерно с высоты 70-100 см поливают кусты малины. Процедура безвредна, так как пока горячая вода достигнет веток, ее температура снизится до +70°С и ниже. Такая температура воды не повредит спящие почки малины, но вызовет гибель значительного количества вредителей, включая нематоду.

После горячего душа, как только установится положительная температура, подсохнет верхний слой почвы, кусты малины обрезают и формируют. Независимо от способа посадки малины практичнее вести обрезку в 2 этапа.

На первом этапе удаляют у самой земли слабую поросль, отплодоносившие, кривые ветки и стебли с вздутиями у основания (там зимуют личинки галлицы).

Второй этап весенней обрезки малины проводят, когда установится стабильная положительная температура воздуха не ниже +5°С. На этом этапе убирают подмерзшие верхушки стеблей. У здоровых стеблей малины обрезают верхушки на длину до 20 см, чтобы получить дополнительные боковые плодоносящие побеги.

После обрезки все остатки сжигаются. В рядах кустов малины почву рыхлят не глубже 8-10 см, уничтожая сорняки, поливают и мульчируют слоем до 15 см. В качестве мульчи для малины используют солому, компост, перегной. Мульчирование сохранит влагу, которая быстро испаряется под лучами весеннего солнца и ветров.

При шпалерном способе выращивания расстояние между кустами малины остается не менее 60-70 см. Стебли расходятся веером и находятся на шпалере на расстоянии 10-12 см. Каждый стебель привязывается к поперечной проволоке в 2-х местах так, чтобы верхушка не падала вниз.

При кустовом формировании малины кол вбивают между 2-мя кустами и от каждого к колу подвязывают (отдельно каждый стебель) половину куста. При таком способе подвязки используют ступенчатую обрезку стеблей. Каждый стебель обрезается на разную высоту – 10-15-20 см.

Несмотря на ежегодное осеннее внесение удобрений, малину дополнительно подкармливают и весной. Подкормки особенно необходимы малине на малоплодородных почвах. Удобрения вносятся в виде растворов или твердых гранулированных форм. Удобрения обязательно вносят под полив и с последующим мульчированием слоем мульчи не менее 5 см. В течение вегетационного периода малину подкармливают 3 раза.

Так как малина очень чувствительна к влаге, нет строгого распорядка проведения поливов. Их проводят по состоянию малинника и погодных условий. Особенно частые и достаточные поливы необходимы малине во время цветения и формирования завязи. При недостатке воды ягоды получаются мелкими, сухими, костистыми. Полив проводят по бороздам. Почва должна пропитаться водой до 10-15 см слоя. По окончанию полива мульчирование обязательно.

Чтобы защитить свои посадки от вредителей и болезней, участок содержат чистым от сорняков, остатков обрезки и другого мусора, который может служить убежищем для размножения и зимовки вредителей. Важно проводить подкормки и поливы согласно требованиям агротехники, чтобы излишним количеством влаги и удобрений не спровоцировать заболеваний грибковой и бактериально-вирусной инфекцией.