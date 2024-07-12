Специалисты Россельхознадзора обращают внимание сибирских аграриев на требования к экспортируемому зерну

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует экспортоориентированных хозяйствующих субъектов на необходимость соблюдения карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров. В первую очередь, требования об отсутствии карантинных объектов как в семенном материале зерна и в сельскохозяйственных посевах зерновых культур, так и в подготовленных к отгрузке партиях зерна.

Одним из таких карантинных объектов для стран-импортеров является свербига восточная (Búnias orientális), мониторинг которой проводится на территории Российской Федерации сотрудниками Россельхознадзора.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что свербига, не являясь карантинным объектом для Российской Федерации, может произрастать вдоль разделительных лесополос и трасс, проходящих поблизости с сельхозполями. Вместе с тем, свербига является карантинным вредным организмом для Китайской Народной Республики — одного из основных покупателей российского зерна. Размножаясь семенами и вегетативно, свербига может засорять посевы яровых и озимых злаков, пропашных культур, многолетних трав. Плоды, как правило, опадают вблизи материнского растения, разносятся дождевыми и талыми водами. Распространению их способствует и хозяйственная деятельность людей – ворошение и перевозка сена, в состав которого входит свербига. Меры борьбы с засорением полей свербигой — глубокая зяблевая вспашка и удаление кусков корней растения с полей, обработка гербицидами.

В качестве главной превентивной меры специалисты Россельхознадзора рекомендуют аграриям Кемеровской области — Кузбасса, Новосибирской и Томской областей своевременно проводить в установленном порядке мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, а также провести очистку и подработку зерна урожая 2024 года для доведения его до установленных качественных (фитосанитарных) показателей в процессе хранения и формирования экспортных партий.

За консультациями по вопросам карантинных фитосанитарных требований стран-импортеров зерна Вы можете обращаться к специалистам отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемерово (3842) 36-15-80, в Новосибирске (383) 346-56-28, в Томске (3822) 44-46-36, а также направлять информацию на официальный электронный адрес: [email protected].