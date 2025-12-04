Специалисты Россельхознадзора оформили документы на вывоз кузбассовцами за рубеж 70 питомцев

С начала 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили ветеринарные сертификаты для вывоза из Кемеровской области-Кузбасса за рубеж 70 домашних животных авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом, из которых 23 кошки и 47 собак различных пород.

Принимающими странами для них стали Франция, Швеция, Абхазия, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Испания, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Таиланд, Турция, Узбекистан, ветеринарно-санитарные требования которых были выполнены владельцами животных-компаньонов.

Ведомство обращает внимание на то, что в случае отсутствия требований на официальном сайте Россельхознадзора, необходимо обратиться в посольство принимающей страны. А если планируется посещение нескольких стран или путешествие транзитом, необходимо узнать ветеринарно-санитарные требования всех государств, на территории которых будет находиться животное. Также, необходимо заранее узнавать актуальные требования для перевозки животных у авиа- и железнодорожных перевозчиков.

Подробная информация о правилах вывоза домашних животных размещена на официальном сайте Россельхознадзора по ссылке.

Специалисты ведомства напоминают, что подача хозяином животного онлайн заявки в системе ECert по оформлению ветеринарного сертификата на вывоз питомца в любую страну мира существенно экономит время на выдачу сопроводительных документов.

Ответы на интересующие вопросы, владельцы животных могут получить и непосредственно от специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора по следующим контактным телефонам:

— в Новосибирске — 8 (383) 315-20-87;

— в Томске — 8 (3822) 45-21-86;

— в Кемерово — 8 (3842) 36-15-86.