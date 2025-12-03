Специалисты Россельхознадзора рассказывают, как безопасно выбрать цитрусовые

В преддверии Нового года традиционно наблюдается увеличение объема и ассортимента цитрусовых на прилавках магазинов. Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора рекомендуют быть внимательными при выборе этой ароматной продукции высокого фитосанитарного риска. Ведь цитрусовые обладают всеми привлекательными чертами для вредителей, в том числе и карантинных. В этой связи специалисты ведомства ведут тщательный фитосанитарный контроль при её поступлении в регион.

Вредители – карантинные и не карантинные — могут наносить вред не только плодам, но также животным и человеку. Как правило, взрослое насекомое не опасно для человека, опасны его личинки, которые являются потенциальными носителями широкого спектра бактериальных инфекций. Поэтому такую продукцию лучше покупать в тех местах, где минимизированы случаи несоблюдения условий хранения цитрусовых, санитарных требований, ненадлежащей упаковки и т.д. Поскольку добросовестные участники торговли выполняют требование Федерального закона от 21 июля 2014г. № 206-ФЗ «О карантине растений» о необходимости немедленного уведомления территориального органа Россельхознадзора по месту доставки о прибытии подкарантинной продукции для проведения фитосанитарного контроля.

При выборе следует внимательно осмотреть каждый плод, избегая перезревших и подгнивших фруктов. Визуально зараженные плоды могут не отличаются от здоровых, но имеют явный дефект — темные точки небольшого размера на яркой кожуре с углублением в месте прокола, через который личинка и проникла в плод.

Например, мандарины, которые считаются самыми новогодними, должны быть упругими на ощупь, без механических повреждений, с равномерным окрасом кожуры.

В целом на территорию сибирских регионов завозятся разные сорта мандаринов, отличающихся размерами, цветом, вкусом, толщиной кожуры, наличием косточек. Эти параметры зависят от сортовых особенностей и места выращивания. Поставщиком преобладающего объема цитрусовых и, в первую очередь мандаринов с зелёными листочками, остаётся Китайская Народная Республика, а продолжают списокстран-импортёров Турция, ЮАР, Египет, Марокко, Пакистан Исламская Республика Иран, Республики Узбекистан и Таджикистан.