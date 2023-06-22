Специалисты Россельхознадзора в Кузбассе начали проведение мониторинга земельных участков по карантинным объектам - золотистая картофельная нематода, бледная картофельная нематода

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в соответствии с Планом проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Кемеровской области-Кузбасса на 2023 год проведены обследования земельных участков под посадками картофеля по карантинным объектам - золотистая картофельная нематода, бледная картофельная нематода.

В Чебулинском районе Кемеровской области-Кузбасса на земельных участках сельхозназначения, использованных под посадками картофеля, отобраны образцы почвы в ФКУ КП-2, ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу. Отобранные образцы почвы направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения исследования в соответствии с СТО ВНИИКР. По результатам проведенных лабораторных исследования почвы, карантинные объекты не обнаружены.

На территориях Мариинского района (деревня Раевка, село Приметкино, деревня Пристань 2–ая), Тисульского (пгт Тисуль), Крапивинского (д. Шевели и д. Барачаты), Промышленновского (с. Краснинское), Юргинского районов проведен мониторинг карантинного фитосанитарного состояния земельных участков, где ранее были установлены карантинные фитосанитарные зоны, введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту – золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behers. В ходе мониторинга осуществлен отбор образцов почвы, которые направлены в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы в соответствии с СТО ВНИИКР. Исследования проб не окончены.

Золотистая картофельная нематода (ЗКН) относится к круглым червям и является возбудителем опасного карантинного заболевания картофеля и томатов – глободероза. Вреда для организма человека нематода не представляет, но сильно вредит картофелю. Распространению вредителя способствуют его высокая плодовитость и выживаемость (цисты сохраняются в почве). Картофельная нематода особенно вредоносна на приусадебных участках и на полях с ускоренным севооборотом. В среднем потери урожая составляют 30 %, но известны случаи, когда они достигли 90%. Картофельная нематода распространяется с клубнями картофеля, с частицами зараженной почвы, приставшей к корнеплодам, луковицам, укорененному посадочному материалу, а также к таре, сельхозинвентарю, ногам людей и животным. Цисты могут переноситься также дождевыми водами и ветром. Кроме того, нематода может переноситься с зараженной почвой транспортными средствами.

На территории Кемеровской области-Кузбасса установлено 12 карантинных фитосанитарных зон по карантинному объекту Золотистая картофельная нематода в границах приусадебных участков граждан. Ежегодно специалисты Управления проводят мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории данных участков, владельцы участков соблюдают введенный карантинный фитосанитарный режим, проводят необходимые мероприятия направленные на ликвидацию популяции карантинного объекта.