Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили ликвидацию 10 из 43 выявленных с начала 2024 года несанкционированных свалок

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора регулярно напоминают, что выявляемые на подведомственной территории несанкционированные свалки представляют серьёзную угрозу для окружающей среды и населения регионов в целом. Так, размещение свалок в неположенных местах приводит к загрязнению почвы, водных ресурсов и воздуха, что привлекает бродячих собак, насекомых, грызунов и создаёт опасные условия для здоровья человека. Кроме того, на свалках под воздействием влажности и высокой температуры часто накапливается огромное количество органического газа. Из-за чего возникают «мусорные» пожары, что приводит к сильнейшему загрязнению воздуха. Такие пожары могут выходить из-под контроля и причинять вред и нести опасность лесам, населенным пунктам и их жителям. В этой связи ведомство обращает внимание правообладателей земельных участков, в первую очередь сельскохозяйственного назначения, на необходимость их использования. Поскольку зачастую именно неиспользование земель сельхозназначения запускает механизм образования свалок. При этом восстановление нарушенного земельного участка из-за размещения несанкционированной свалки – длительный и финансово затратный процесс.

За 6 месяцев 2024 года в ходе выездных обследований специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявлены 43 свалки на землях сельскохозяйственного назначения на совокупной площади 9,5 га. В адрес всех правообладателей (собственников, общедолевых собственников, арендаторов, а также органов местного самоуправления) объявлены предостережения о недопустимости нарушения требований земельного законодательства и необходимости принятия мер по устранению захламления.

Вместе с тем, специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущественное количество свалок на землях сельскохозяйственного назначения образуются стихийно в окрестностях населённых пунктов и садовых товариществ, и считают необходимым напомнить, что порядок и чистота в первую очередь зависят от уровня ответственности самих жителей.

По состоянию на 01.07.2024г. в трёх подведомственных регионах из 43 выявленных свалок ликвидировано 10.

В Кемеровской области – Кузбассе выявлено 5 свалок на площади 2,54 га:

Прокопьевский район – 2;

Новокузнецкий район – 1;

Топкинский район – 1;

Юргинский район – 1.

Ликвидирована 1 свалка на площади 0,0884 га в Прокопьевском районе.