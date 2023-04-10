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Спецназ Росгвардии рассказал юнгвардейцам о служебных буднях ОМОН

 В областном центре сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели первое занятие в рамках акции «День спецназа» для подшефных класса Росгвардии школы №74.

В ходе занятия росгвардейцы рассказали школьникам, что одной из главных задач подразделения является обеспечение общественного порядка и  общественной безопасности, а также борьба с терроризмом и экстремизмом. Стражи правопорядка познакомили юнгвардейцев со своей экипировкой, а также ответили на интересующие детей вопросы. В завершении занятия школьники посоревновались со спецназовцами в скоростном снаряжении магазина патронами.

 «День спецназа» - это еженедельная познавательная акция Росгвардии, в рамках которой представители различных спецподразделений войск правопорядка встречаются со школьниками и знакомят их со спецификой своей службы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
10/04/2023
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